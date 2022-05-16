СМИ: Телеведущий Гордон вновь женился на молодой девушке

Это уже пятый брак Александра Гордона. 4 августа 2020 года он тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой, от которой у ведущего два сына. Пара официально прекратила отношения после шести лет брака. Они поженились в 2014 году, когда Абдулвасиевой было 20 лет.

До этого Гордон также находился в браке с юристом, общественным деятелем, телеведущей Екатериной Гордон.