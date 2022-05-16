СМИ: Телеведущий Гордон вновь женился на молодой девушке
Российский телеведущий, актер, режиссер Александр Гордон вновь женился на молодой избраннице. Об этом сообщает издание Starhit.
По данным источника, он обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале. На мероприятии присутствовали только близкие пары. При этом отмечается, что Гордон и Каландадзе официально поженились еще несколько месяцев назад.
Это уже пятый брак Александра Гордона. 4 августа 2020 года он тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой, от которой у ведущего два сына. Пара официально прекратила отношения после шести лет брака. Они поженились в 2014 году, когда Абдулвасиевой было 20 лет.
До этого Гордон также находился в браке с юристом, общественным деятелем, телеведущей Екатериной Гордон.
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