Телеведущего Шаца оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Шоумен опубликовал в конце декабря 2023 года видео на YouTube, где не указал, что материал произведен и распространен иноагентом.



После начала спецоперации на Украине Шац переехал в Израиль. Недавно он заявил, что разочаровался жизнью в этой стране. По словам юмориста, в России есть вещи, по которым он скучает, например, русская баня.

Ранее бывшую супругу Шаца, российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ), Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях, напоминает RT.

