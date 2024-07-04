Телеведущего Шаца оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Уехавшего из России телеведущего и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Шоумен опубликовал в конце декабря 2023 года видео на YouTube, где не указал, что материал произведен и распространен иноагентом.
После начала спецоперации на Украине Шац переехал в Израиль. Недавно он заявил, что разочаровался жизнью в этой стране. По словам юмориста, в России есть вещи, по которым он скучает, например, русская баня.
Ранее бывшую супругу Шаца, российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ), Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru