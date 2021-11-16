Телеведущая Кудрявцева: «Мы не в ответе за Авраама Руссо»

Телеведущая Валерия Кудрявцева заявила, что создатели программы «Секрет на миллион», которую она ведет на телеканале НТВ, не несут ответственности за высказывания героев. Об этом она рассказала в беседе с изданием «News.ru», комментируя намерение российского продюсера Иосифа Пригожина подать в суд на певца Авраама Руссо после обвинений в свой адрес.

14 ноября в эфир телеканала НТВ вышел выпуск программы «Секрет на миллион», в котором Руссо рассказал, что Пригожин якобы препятствовал успешному развитию его карьеры. В ответ на это продюсер решил подать на певца в суд за «ложные» обвинения в свой адрес, так как, по словам Пригожина, он исполнял перед ним все предусмотренные контрактом обязательства.