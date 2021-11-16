Телеведущая Кудрявцева: «Мы не в ответе за Авраама Руссо»
Телеведущая Валерия Кудрявцева заявила, что создатели программы «Секрет на миллион», которую она ведет на телеканале НТВ, не несут ответственности за высказывания героев. Об этом она рассказала в беседе с изданием «News.ru», комментируя намерение российского продюсера Иосифа Пригожина подать в суд на певца Авраама Руссо после обвинений в свой адрес.
14 ноября в эфир телеканала НТВ вышел выпуск программы «Секрет на миллион», в котором Руссо рассказал, что Пригожин якобы препятствовал успешному развитию его карьеры. В ответ на это продюсер решил подать на певца в суд за «ложные» обвинения в свой адрес, так как, по словам Пригожина, он исполнял перед ним все предусмотренные контрактом обязательства.
Кудрявцева предложила знаменитостям самостоятельно решить данный вопрос и пригласила их для этого на программу «Секрет на миллион» или шоу «Звезды сошлись»,которые она ведет на телеканале НТВ.
Авраам Руссо –российский эстрадный певец. Его песни были популярны в начале 2000-ых годов. В 2006 году на певца было совершено покушение, после чего он на время пропал из шоу бизнеса. Недавно Руссо вновь появился в медиа пространстве и завил, что его пытались убить по приказу крупного российского бизнесмена Тельмана Исмаилова. По словам певца, продюсер Иосиф Пригожин, зная об ухудшении отношений Руссо и владельца Черкизовского рынка, «намеренно испортил его музыкальную карьеру».
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