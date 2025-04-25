Телекритик назвал Госдуму более «фриковой», чем шоу «Давай поженимся»
Тандем Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой очень профессионален с точки зрения развлекательного телевидения, сказал НСН Александр Мельман.
Телепрограмма «Давай поженимся» развлекает зрителей, она безобидна, Госдума более фриковая, чем это шоу, заявил в эфире НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.
Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ранее заявил, что «Давай поженимся», вместо того, чтобы укреплять институт семьи, превратилась в парад странных людей. Толмачев считает, что создателям программы следует изменить ее формат, чтобы не допустить скатывания «в пошлость и китч». Мельман заступился за ток-шоу.
«Я не смотрю это шоу, однако, когда я на него попадаю, ничего плохого в нем не вижу. Оно достаточно профессионально делается с точки зрения развлекательного телевидения. Очень хорош тандем Гузеевой и Сябитовой, они все профессионально делают, несколько фриковато со стороны Сябитовой. Я не очень понимаю нападки на эту программу, как когда-то не понимал нападки на «Дом-2», я довольно толерантно к этому отношусь. Это программа достаточно безобидна, чтобы на нее нападать со стороны Госдумы. Госдума более фриковая, чем «Давай поженимся». Эта программа развлекает, в ней есть и ирония, и что-то серьезное, и даже скандалы», - сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Юлия Лазуткина выступила с предложением запретить телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году переименовали в «Мама в 16». Тогда зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов также сказал «Радиоточке НСН», что телепередачи и кинопроекты о ранней беременности должны быть запрещены, потому что «смакование» такого уголовного преступления на экране – не норма.
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