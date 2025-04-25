«Парад странных людей»: В госдуме призвали изменить шоу «Давай поженимся»

Телепрограмма «Давай поженимся», вместо того, чтобы укреплять институт семьи, превратилась в парад странных людей. Таким мнением с NEWS.ru поделился зампредседателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев.

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Он отметил, что свадебное ток-шоу появилось на ТВ в 2010-х годах, однако за прошедшее с того момента время «вкусы зрителей изменились».

Толмачев считает, что создателям программы следует изменить её формат, чтобы не допустить скатывания «в пошлость и китч».

«Больше добрых историй, больше счастливых пар... программа должна оставаться интересной для публики... создателям «Давай поженимся» действительно стоит... поработать над форматом», — заключил парламентарий.

Ранее одна из ведущих шоу «Давай поженимся» Василиса Володина выступила против запрета рекламы астрологов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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