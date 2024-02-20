Для пожилых индийское: Кто страдает от потери западного контента

Ранее издание «Известия» сообщило, что российские телеканалы в 2023 году сократили долю зарубежных фильмов почти на 11 п.п. При этом в 2022 году, когда российский рынок покинули иностранные мейджоры, это падение оценивали в 3 п.п. Мельман отметил, что от отсутствия привычного западного контента страдают главным образом молодые зрители.

«В основном это касается молодой аудитории (до 40 лет), она привыкла к американскому и европейскому кино. Более возрастные зрители довольствуются сериалами, которые мы по старой традиции покупаем из Турции или из Индии. Советские люди очень любили индийские фильмы, Радж Капур вообще был суперзвездой. В конце «перестройки» были популярны бразильские “мыльные оперы”, мексиканские, которые тоже находят отклик у более старшей аудитории. Она не успела настолько тесно приобщиться к западному кинематографу», — сказал обозреватель.

Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский заявил, что отечественная киноиндустрия бурно развивается на фоне отсутствия западных конкурентов, что плохо в стратегическом плане.

