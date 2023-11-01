«Старый ящик и золотые яйца»: Телекритик Мельман о закате развлекательного ТВ
«Гарри Поттера» заменила политика, уже не собирающая рейтинги, а интригующие битвы телеканалов превратились в «договорные матчи», сказал в эфире НСН Александр Мельман.
Федеральные телеканалы стремительно теряют зрителей из-за сокращения развлекательного контента и засилья политики, заявил в интервью НСН журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман.
По данным РБК, в прошедшем телесезоне доля иностранных фильмов в эфире федеральных телеканалов сократилась до 33%. Издание отмечает, что раньше восемь мест в ТОП-10 занимали фильмы о Гарри Поттере, которые теперь не показывают в России из-за ухода правообладателя.
«Что касается "Гарри Поттера", все, кто мог, его уже посмотрели и пересмотрели много раз, поэтому в этом ничего такого для телезрителей не будет, а в интернете все это можно посмотреть в любой момент. Телеаудитория прибавилась, когда началась спецоперация, однако, спустя два года политические программы теряют рейтинги. Что касается развлекательного вещания, два федеральных канала, прежде всего Первый и «Россия 1», очень потеряли из-за того, что с утра до ночи вынуждены ставить пропаганду, там развлечения идут только по выходным», - сказал Мельман.
По его словам, в эфире главных каналов страны остаются сериалы, но они стали «вторым сортом».
«Вернули Гузееву, почти никуда не уходило "Мужское/Женское", но это курицы, несущие золотые яйца, они это никак не могут убрать. На Первом канале в вечерний прайм-тайм недавно прошел сериал с Безруковым, но это не те ставки, когда было контрпрограммирование между Первым каналом и "Россией". На "России" идут исторические сериалы, но это уже как второй сорт, это уже не главное на ТВ», - констатировал телеобозреватель.
Мельман сравнил сегодняшнюю ситуацию на российском ТВ с футболом, отметив, что телевизор стал ненужным «старым ящиком».
«Если раньше все смотрели рейтинги телеканалов и из-за интриги это было соревнование не хуже чемпионата мира по футболу, сейчас туда уже никто не смотрит. Из-за навязывания телеканалам политики получаются "договорные матчи", не более того. Человек уходит в интернет и плюет на этот телевизор, старый ящик, который в России все более неактуален», - заключил собеседник НСН.
По итогам прошлого киноуикенда фэнтези Александра Войтинского «По щучьему велению» собрало около 400 млн рублей. Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что этот фильм может стать «миллиардером».
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