«Старый ящик и золотые яйца»: Телекритик Мельман о закате развлекательного ТВ

Федеральные телеканалы стремительно теряют зрителей из-за сокращения развлекательного контента и засилья политики, заявил в интервью НСН журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман.

По данным РБК, в прошедшем телесезоне доля иностранных фильмов в эфире федеральных телеканалов сократилась до 33%. Издание отмечает, что раньше восемь мест в ТОП-10 занимали фильмы о Гарри Поттере, которые теперь не показывают в России из-за ухода правообладателя.