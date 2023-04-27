Телеканал ММТВ вручит премию «Легенды и новые имена» 11 июня

11 июня на сцене Crocus City Hall пройдет Музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые имена». На мероприятии свои награды получат легенды и звёзды российской эстрады, а также начинающие артисты, которых поддерживают зрители телеканала.

В программе премии: красная дорожка, прямой эфир премии на канале, награждение номинантов. В рамках мероприятия в премии примут участие известные дизайнеры и модели с показом своих коллекций. Дизайнеры будут награждены первой национальной премией моды телеканала «Золотая нить».

Генеральный продюсер телеканала ММТВ Александр Скрип в интервью НСН рассказал, что на премию приглашен легенда нашей эстрады народный артист РФ Юрий Антонов.

«Наша главная отличительная особенность премии заключается в том, что свои награды получат как легенды и звёзды российской эстрады, которые много лет дарят поклонникам свое творчество, так и начинающие артисты со всей России, которые ежедневно присылают нам свои музыкальные клипы и побеждают среди зрителей телеканала. Так же на нашей премии будет не только музыка, но и мода. Известные дизайнеры и модели выступят с показом своих коллекций, которые будут так же отмечены наградой премией Моды "Золотая нить". Мы обещаем вам поистине праздник музыки и моды», - отметил Александр Скрип.

В числе номинантов премии - Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Жасмин, Катя Лель, Евгений Кемеровский, Владимир Лёвкин, Наталья Гулькина, Родион Газманов, Кирилл Андреев, Светлана Лазарева, Анжелика Агурбаш, Егор Шип, MITCHEL, Влад Зотов, Инфинити, Настя Крайнова, Катя Чехова, гр. Ассорти, Павел Соколов, Зайнаб Махаева, Дмитрий Нестеров, Виталий Милушев и другие артисты.

