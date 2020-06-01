«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
1 июня 202012:19
Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала лучшим полнометражным фильмом года картину Клима Шипенко «Текст» с Александром Петровым в главной роли.
Награда вручается с 2013 года, на этот раз церемония впервые прошла онлайн.
«Мы знаем, как важно, чтобы тебя любили продюсеры, я очень рад, для меня неожиданность, что именно «Текст», я думал, что будет «Холоп», — цитирует РИА Новости Шипенко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru