«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

На награду в этой номинации претендовали фильмы «Холоп» и «Текст» Клима Шипеко, а также «Дылда» Кантемира Балагова, пишет «Газета.ру».

Ранее режиссер Алексей Учитель в эфире НСН заявил, что Клим Шипенко - талантливый, разносторонний режиссер, способный снимать кино в совершенно разных жанрах.

