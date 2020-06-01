«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала лучшим полнометражным фильмом года картину Клима Шипенко «Текст» с Александром Петровым в главной роли.

Награда вручается с 2013 года, на этот раз церемония впервые прошла онлайн.

«Мы знаем, как важно, чтобы тебя любили продюсеры, я очень рад, для меня неожиданность, что именно «Текст», я думал, что будет «Холоп», — цитирует РИА Новости Шипенко.

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

На награду в этой номинации претендовали фильмы «Холоп» и «Текст» Клима Шипеко, а также «Дылда» Кантемира Балагова, пишет «Газета.ру».

Ранее режиссер Алексей Учитель в эфире НСН заявил, что Клим Шипенко - талантливый, разносторонний режиссер, способный снимать кино в совершенно разных жанрах.

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ФОТО: Film.ru
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