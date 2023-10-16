Новосибирский театр кукол впервые отправится на фестиваль в Душанбе

Новосибирский областной театр кукол впервые будет участвовать в VII Международном фестивале «Чодари хаел», который пройдет в Душанбе с 24 по 29 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

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Отмечается, что в фестивале будут участвовать театры Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана и Ирана. Указывается, что труппа представит детский музыкальный спектакль «Три кота, или праздник друзей». В основе сюжета - история о трех котятах, которые познают мир и находят новых друзей.

Ранее сообщалось, что московский драматический театр имени А. С. Пушкина, который находится на ремонте, покажет на сцене своего филиала в Сытинском переулке премьеру спектакля режиссера Андрея Заводюка «Последний аттракцион» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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