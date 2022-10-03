«Театры полны»: Продавцы билетов опровергли массовую отмену мероприятий

Собеседница НСН отметила, что отвечает за московский регион, а на юге страны может быть иная ситуация. Однако, тенденция к отмене или переносу мероприятий наблюдается еще с 2020 года, когда началась пандемия.

«В пандемию было серьезное падение. Затем, когда отменялись ограничения, потом резко вводились. Просели в конце февраля – марте этого года», - пояснила Полевская.

Ранее стало известно, что певица Валерия на фоне объявленной частичной мобилизации отменила все концерты в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

