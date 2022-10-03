«Театры полны»: Продавцы билетов опровергли массовую отмену мероприятий
Причин считать отмененные концерты нет, есть шоу, которые не состоялись, но их не больше, чем обычно, заявила НСН Оксана Полевская.
Театры полны, концертные площадки работают – все нормально. Есть отмены мероприятий, но их количество не такое большое, чтобы начинать считать несостоявшиеся шоу, заявила исполнительный директор национального билетного агрегатора "Kassir.ru – Москва" Оксана Полевская в беседе с НСН.
Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе, по данным сервиса Ticketscloud, в России отменили больше ста концертов. На этой неделе отменить могут еще 200 мероприятий. Растут и объемы возврата билетов. Полевская утверждает, что данный сервис работает с узким репертуаром.
«Сервис работает с фанатскими концертами и коллеги сделали срез по своей аудитории. У них могут быть свои нюансы. Мы работаем по всей России, и я не могу сказать, что происходит что-то невероятное. Театры полны, концертные площадки работают. Все нормально. Отмены есть, но не больше, чем обычно. Сказать, что ужас-ужас, я не могу, мы не кинулись считать отмененные мероприятия, потому что для этого нет причин», - сказала Полевская.
Собеседница НСН отметила, что отвечает за московский регион, а на юге страны может быть иная ситуация. Однако, тенденция к отмене или переносу мероприятий наблюдается еще с 2020 года, когда началась пандемия.
«В пандемию было серьезное падение. Затем, когда отменялись ограничения, потом резко вводились. Просели в конце февраля – марте этого года», - пояснила Полевская.
Ранее стало известно, что певица Валерия на фоне объявленной частичной мобилизации отменила все концерты в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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