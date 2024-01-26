«Театральный подкаст»: Директор РАМТа о возрождении аудиоспектаклей

«Радиоспектакль это особый жанр, который был распространен в советское время. Мы все в детстве слушали пластинки с детскими сказками. Идея, которая возникла у наших артистов, - возродить этот жанр на современном уровне. До конца сезона мы планируем сделать пять аудиоспектаклей, которые ранее никогда не записывались. Первый из них, "Жемчужина Адальмины" уже в доступе, его уже можно послушать. Мы адаптируем большие произведения, делая из них получасовые спектакли», - сказала Апфельбаум.

По ее словам, современные произведения также могут в перспективе оказаться в подкасте.

«Мне лично интересно было бы услышать и новые произведения в таком исполнении. Если эта история пойдет, может и какие-то современные спектакли подтянутся, чтобы делать из них аудиоверсии. Очень интересно слушать и новые тексты тоже. Например, у нас идет параллельно проект "Слух", где мы читаем современную литературу, это делается в виде очных читок. Есть идея сделать из этого тоже какой-то подкаст», - заключила собеседница НСН.

Шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин ранее рассказал «Культурному гиду НСН», почему для озвучки фэнтезийной вселенной романа «Иные» была выбрана вокалистка группы «АИГЕЛ», а рэпер Слава КПСС участвовал в озвучивании романа Виктора Пелевина «KGBT+».

