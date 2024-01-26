«Театральный подкаст»: Директор РАМТа о возрождении аудиоспектаклей
Из больших спектаклей будут сделаны получасовые аудиоверсии, при этом в подкаст могут попасть и новые произведения, сказала в эфире НСН Софья Апфельбаум.
В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) планируют возродить жанр детских аудиоспектаклей, адаптировав их в получасовой формат, сообщила в интервью НСН директор РАМТа Софья Апфельбаум.
Ранее в театре сообщили о запуске проекта «Слушаем театр», в рамках которого выйдет серия подкастов – пять аудиоспектаклей по постановкам из истории Центрального детского театра. Первую серию цикла, сказку Закариаса Топелиуса «Жемчужина Адальмины» уже можно послушать на сайте РАМТа и в сервисе «Яндекс.Музыка».
«Радиоспектакль это особый жанр, который был распространен в советское время. Мы все в детстве слушали пластинки с детскими сказками. Идея, которая возникла у наших артистов, - возродить этот жанр на современном уровне. До конца сезона мы планируем сделать пять аудиоспектаклей, которые ранее никогда не записывались. Первый из них, "Жемчужина Адальмины" уже в доступе, его уже можно послушать. Мы адаптируем большие произведения, делая из них получасовые спектакли», - сказала Апфельбаум.
По ее словам, современные произведения также могут в перспективе оказаться в подкасте.
«Мне лично интересно было бы услышать и новые произведения в таком исполнении. Если эта история пойдет, может и какие-то современные спектакли подтянутся, чтобы делать из них аудиоверсии. Очень интересно слушать и новые тексты тоже. Например, у нас идет параллельно проект "Слух", где мы читаем современную литературу, это делается в виде очных читок. Есть идея сделать из этого тоже какой-то подкаст», - заключила собеседница НСН.
Шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин ранее рассказал «Культурному гиду НСН», почему для озвучки фэнтезийной вселенной романа «Иные» была выбрана вокалистка группы «АИГЕЛ», а рэпер Слава КПСС участвовал в озвучивании романа Виктора Пелевина «KGBT+».
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