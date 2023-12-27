РАМТ отменил все спектакли по произведениям Акунина

В частности, были отменены постановки «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Чёрная версия». Вместо них зрителям покажут спектакли «Чехов-GALA» и «Цветы для Элджернона».

«Билеты действительны. Если дата переноса вам не подходит, билеты нужно вернуть по месту приобретения», - говорится в сообщении на сайте РАМТ.

Ранее показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина отменил Московский Губернский театр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

