Театральный фестиваль Мартина МакДонаха в Перми прекратил существование

Международный театральный фестиваль Мартина МакДонаха, проводившийся в Перми с 2014 года, прекратил свое существование из-за окончания лицензии в России. Об этом сообщает агентство «Текст» со ссылкой на министерство культуры региона.

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«В связи с окончанием лицензии ... театром "У Моста" разработана новая концепция реализации международного театрального фестиваля»,— указали в ведомстве.

Новый смотр получил название «Фантасмагория».

Фестиваль Мартина МакДонаха был посвящен творчеству ирландского драматурга и кинорежиссера, в мероприятии участвовали театральные коллективы из разных городов и стран. Инициатором и организатором фестиваля, проходившего раз в два года, выступал руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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