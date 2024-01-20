Театральный фестиваль Мартина МакДонаха в Перми прекратил существование

«В связи с окончанием лицензии ... театром "У Моста" разработана новая концепция реализации международного театрального фестиваля»,— указали в ведомстве.

Новый смотр получил название «Фантасмагория».

Фестиваль Мартина МакДонаха был посвящен творчеству ирландского драматурга и кинорежиссера, в мероприятии участвовали театральные коллективы из разных городов и стран. Инициатором и организатором фестиваля, проходившего раз в два года, выступал руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

