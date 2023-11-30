На фестивале «Владимир Спиваков приглашает» выступят оперные звезды
В Зале Зарядье пройдет оперный гала-концерт, в котором примут участие Национальный филармонический оркестр России (дирижер - Владимир Спиваков) и солисты: меццо-сопрано Юлии Меннибаевой и баритон Игорь Головатенко.
Мероприятие состоится 2 декабря. В этот вечер мастера сыграют шедевры оперной классики - арии и ансамбли из знаменитых опер мировых композиторов.
Владимир Спиваков назвал фестиваль возможностью продемонстрировать зрителям то, что любит сам маэстро: что-то новое и разнообразное по жанрам и стилям.
Солистка «Новой оперы» имени Е. В. Колобова Юлия Меннибаева – лауреат Международного конкурса имени Франсиско Виньяса в Барселоне, представила Россию на Международном конкурсе оперных певцов BBC в Кардиффе.
Игорь Головатенко выступает как на российских площадках, так и на лучших западных сценах.
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