Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах любого уровня
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах любого уровня.
До этого Совет Федерации одобрил поправки, запрещающие признанным иноагентами гражданам участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Также данный закон, запрещает иноагентам выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Согласно принятым поправкам, к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах, гражданин должен прекратить статус иноагента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, передает «Радиоточка НСН».
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