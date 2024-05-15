В крупных городах жилье стало менее доступным для населения за последние 4 года
В крупных городах жилье стало менее доступным для населения за последние 4 года, пишет РБК со ссылкой на исследование фонда «Институт экономики города».
Самое недоступное жилье находится в Сочи. Чтобы накопить на стандартную двухкомнатную квартиру в 54 кв. м семье из трех человек придется работать 7,7 года, подсчитали аналитики.
Самое доступное жилье оказалось в Оренбурге (2,7 года), Махачкале (2,7 года) и Набережных Челнах (2,6 года).
При этом дорожает и аренда квартир. Так, в России за год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий выросла на 32%.
Отмечается, что в 2024 году дефицит бюджетных вариантов квартир в России усилился из-за снижения доступности ипотеки. В Красноярске и Челябинске цены на аренду студий и «однушек» выросли сильнее всего. В пятерку регионов-лидеров по росту цены на аренду также вошли Нижний Новгород, Уфа и Казань.
Ранее стало известно, что в марте 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».
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