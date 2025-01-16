«Театральный бум!»: Актер «Квартета И» Ларин об успехе «Пассажиров» и умном кино
Актер Камиль Ларин рассказал о конкурсе на лучшее название для нового спектакля «Пассажиры отложенных рейсов» и о том, почему стоит смотреть фильмы «Квартета И».
В конце января артисты «Квартета И» представят спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» в ДК имени Зуева. В основе постановки оригинальная пьеса, написанная главным режиссером коллектива Сергеем Петрейковым, актерами Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом. По сюжету четверо незнакомых мужчин встречаются в VIP-зале провинциального аэропорта, где их рейс задерживается из-за непогоды, и узнают многое как друг о друге, так и о себе самих. Роли традиционно исполнят Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Пьеса писалась полтора года, однако артисты долго не могли определиться с названием материала. Камиль Ларин в интервью НСН поделился, каким путем в итоге удалось прийти к финальному названию, рассказал про ошеломительный успех первых премьерных спектаклей и пояснил, почему стоит посмотреть фильм коллектива «Один день в Стамбуле».
- Известно, что пьеса «Пассажиры отложенных рейсов» была написана за 1,5 года. Как долго шли репетиции и в чём были сложности?
- До премьеры и репетиций у нас было три читки на зрителя. Мы садились прямо на сцене, а зрители - в зале, на это продавались билеты. В течение вечера мы для себя понимали, что проходит лучше, что хуже, где смеются. Также мы спрашивали наших знакомых, что понравилось, а что нет. Мы с Александром Демидовым в течение создания этой пьесы тоже вносили свои корректировки. Премьера нашего спектакля «Пассажиры отложенных рейсов» уже прошла с размахом в декабре 2024 года. Состоялось четыре премьерных спектакля, так как первые 10 спектаклей еще считаются премьерными. Но, как и любой живой организм, спектакль еще будет меняться и корректироваться.
- СМИ пишут о том, что коллектив долго не мог выбрать название. Почему ушли от традиционного «О чём говорят …»?
- Действительно, название мы нашли не сразу. Просто не хочется банальщины, хочется, чтобы оно действительно отражало суть материала. Наш режиссер Сергей Петрейков любит длинные названия, но хотелось лаконичности. Методом действительно долгих расспросов наших зрителей, а у нас даже был конкурс на лучшее название, пришли к тому, что самое правильное и точное – это «Пассажиры отложенных рейсов». Сами персонажи получились очень наполненные. Им специально не были даны имена, потому что само название говорит о том, что люди встретились в первый и последний раз. У нас четыре персонажа: бизнесмен, психолог, продюсер и генерал. Мы считаем, что это одна из лучших пьес. Она очень глубокая, крепкая, заполненная философским материалом и юмором. Мы там совершенно другие.
- Есть ли у коллектива идея экранизировать спектакль «Пассажиры отложенных рейсов»? От чего это будет зависеть?
- По поводу экранизации спектакля сейчас разговаривать бессмысленно. Естественно, мы стараемся все наши театральные работы экранизировать, но, я думаю, мы не будем смешить Бога, раскрывая ему наши тайны. Пока нужно проверить зрителя. На январь и февраль билетов уже нет в продаже. Все раскуплено. Мы ожидаем, что это будет театральный бум.
- В кинотеатрах заканчивается прокат фильма «Один день в Стамбуле». Как вы считаете, насколько достойно фильм себя показал?
- Мы считаем, что это очень хорошее кино в стиле «Квартета И». Кто-то любит сказки, кто-то экшен, а у нас, все-таки, глубокие и умные тексты. Нельзя сказать, что это очередные разговоры мужчин. Хочешь посмотреть умное и смешное кино - иди на фильмы «Квартета И». Спектакль по этому фильму тоже идет с колоссальным успехом. До «Пассажиров отложенных рейсов» я считал, что «Один день из смерти Вадика Беляева» – это очень мощный спектакль. Так вот «Пассажиры» - это уже прям такая театральная «работища». Что касается проката фильма, хотелось бы, конечно, чтобы он прошел более кассово. В любом случае, я призываю всех наших зрителей, кто любит театр и кино, приходить к нам в театр и смотреть наши фильмы. Сейчас появляется приятная тенденция: подходят молодые люди, девушки и парни, и говорят нам спасибо, признаются в любви к нашим фильмам.
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