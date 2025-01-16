«Театральный бум!»: Актер «Квартета И» Ларин об успехе «Пассажиров» и умном кино

- Известно, что пьеса «Пассажиры отложенных рейсов» была написана за 1,5 года. Как долго шли репетиции и в чём были сложности?

- До премьеры и репетиций у нас было три читки на зрителя. Мы садились прямо на сцене, а зрители - в зале, на это продавались билеты. В течение вечера мы для себя понимали, что проходит лучше, что хуже, где смеются. Также мы спрашивали наших знакомых, что понравилось, а что нет. Мы с Александром Демидовым в течение создания этой пьесы тоже вносили свои корректировки. Премьера нашего спектакля «Пассажиры отложенных рейсов» уже прошла с размахом в декабре 2024 года. Состоялось четыре премьерных спектакля, так как первые 10 спектаклей еще считаются премьерными. Но, как и любой живой организм, спектакль еще будет меняться и корректироваться.

- СМИ пишут о том, что коллектив долго не мог выбрать название. Почему ушли от традиционного «О чём говорят …»?

- Действительно, название мы нашли не сразу. Просто не хочется банальщины, хочется, чтобы оно действительно отражало суть материала. Наш режиссер Сергей Петрейков любит длинные названия, но хотелось лаконичности. Методом действительно долгих расспросов наших зрителей, а у нас даже был конкурс на лучшее название, пришли к тому, что самое правильное и точное – это «Пассажиры отложенных рейсов». Сами персонажи получились очень наполненные. Им специально не были даны имена, потому что само название говорит о том, что люди встретились в первый и последний раз. У нас четыре персонажа: бизнесмен, психолог, продюсер и генерал. Мы считаем, что это одна из лучших пьес. Она очень глубокая, крепкая, заполненная философским материалом и юмором. Мы там совершенно другие.