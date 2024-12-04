Актер театра «Квартет И» Демидов опроверг слухи о болезни

По словам Демидова, у него «все в порядке», отметил, что готовится к премьере и пригласил поклонников в театр.

В российский прокат 28 ноября вышла комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И». Один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН ранее рассказал, что картина дорабатывалась несколько месяцев, чтобы динамично и смешно «перенести» театральный спектакль на экраны.



