Актер театра «Квартет И» Демидов опроверг слухи о болезни
Актер театра «Квартет И» Александр Демидов опроверг информацию в СМИ о своей инвалидности из-за проблем с почками. В беседе с NEWS.ru он назвал публикации слухами и ерундой.
По словам Демидова, у него «все в порядке», отметил, что готовится к премьере и пригласил поклонников в театр.
В российский прокат 28 ноября вышла комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И». Один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН ранее рассказал, что картина дорабатывалась несколько месяцев, чтобы динамично и смешно «перенести» театральный спектакль на экраны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru