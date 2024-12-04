Актер театра «Квартет И» Демидов опроверг слухи о болезни

Актер театра «Квартет И» Александр Демидов опроверг информацию в СМИ о своей инвалидности из-за проблем с почками. В беседе с NEWS.ru он назвал публикации слухами и ерундой.

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По словам Демидова, у него «все в порядке», отметил, что готовится к премьере и пригласил поклонников в театр.

В российский прокат 28 ноября вышла комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И». Один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН ранее рассказал, что картина дорабатывалась несколько месяцев, чтобы динамично и смешно «перенести» театральный спектакль на экраны.


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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:ТеатрКвартет И

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