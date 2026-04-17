Союз театральных деятелей начал перепись уличных театров
Союз театральных деятелей России объявил о начале формирования реестров в сфере уличного театра, сообщается на сайте организации.
В объединении пояснили, что сбор данных позволит получить полную картину отрасли, наладить взаимодействие с ее участниками и подготовить новые программы поддержки и развития.
Планируется создать три отдельных списка. Список фестивалей, артистов, а также театров и творческих коллективов, работающих в жанре уличного искусства.
Ранее глава СТД Владимир Машков предлагал закрепить на законодательном уровне критерии независимых театров. По его мнению, это позволит таким проектам претендовать на гранты, официально оформлять трудовые отношения с артистами и получать поддержку при проведении фестивалей, передает «Радиоточка НСН».
