Союз театральных деятелей начал перепись уличных театров

Союз театральных деятелей России объявил о начале формирования реестров в сфере уличного театра, сообщается на сайте организации.

В объединении пояснили, что сбор данных позволит получить полную картину отрасли, наладить взаимодействие с ее участниками и подготовить новые программы поддержки и развития.

Планируется создать три отдельных списка. Список фестивалей, артистов, а также театров и творческих коллективов, работающих в жанре уличного искусства.

Ранее глава СТД Владимир Машков предлагал закрепить на законодательном уровне критерии независимых театров. По его мнению, это позволит таким проектам претендовать на гранты, официально оформлять трудовые отношения с артистами и получать поддержку при проведении фестивалей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КультураТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры