Театр Вахтангова: Перекупщики вынуждают повышать цены на билеты
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок предложил внести поправки в закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», которые позволят досудебно блокировать сайты перекупщиков билетов.
По его словам, из-за действий спекулянтов театрам приходится повышать цены на билеты. Самые дорогие места на популярные спектакли в театр Вахтангова стоят 20 тысяч рублей, однако уже через 15 минут после начала продажи они появляются у перекупщиков по цене до 45 тысяч рублей, рассказал Крок.
Крок добавил, что у него, как у руководителя государственного театра, сейчас нет эффективных инструментов для борьбы с этой проблемой. Он выразил надежду, что поправки в закон, позволяющие оперативно блокировать сайты перекупщиков, будут приняты Госдумой в ближайшее время.
Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский рассказал, что взлёт цен на билеты на спектакль «Кабала святош» с его участием и Николаем Цискаридзе до 70 тысяч рублей - это вынужденная мера театра в борьбе с перекупщиками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
