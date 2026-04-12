Посольство: Мексика отказалась вернуть в РФ несовершеннолетнюю россиянку

Мексика отказывается вернуть в Россию несовершеннолетнюю россиянку Кристину Романову и не предоставляют к ней консульского доступа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Якова Федорова.

По его словам, это происходит с августа 2025 года. Известно, что посольство РФ занимается делом девушки с 2023-го.

Федоров рассказал, что россиянка содержится в специализированном учреждении мексиканской Генпрокуратуры. При этом все обращения российской стороны в МИД Мексики и другие ведомства остаются без ответа.

Представитель посольства отметил, что летом прошлого года консульские сотрудники четыре раза смогли встретиться с Романовой. Во время разговора она обратилась с просьбой вернуть ее в Россию, и посольство продолжает добиваться возвращения 17-летней россиянки.