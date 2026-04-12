Посольство: Мексика отказалась вернуть в РФ несовершеннолетнюю россиянку

Мексика отказывается вернуть в Россию несовершеннолетнюю россиянку Кристину Романову и не предоставляют к ней консульского доступа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Якова Федорова.

По его словам, это происходит с августа 2025 года. Известно, что посольство РФ занимается делом девушки с 2023-го.

Федоров рассказал, что россиянка содержится в специализированном учреждении мексиканской Генпрокуратуры. При этом все обращения российской стороны в МИД Мексики и другие ведомства остаются без ответа.

Представитель посольства отметил, что летом прошлого года консульские сотрудники четыре раза смогли встретиться с Романовой. Во время разговора она обратилась с просьбой вернуть ее в Россию, и посольство продолжает добиваться возвращения 17-летней россиянки.

По словам дипломата, действия мексиканских органов можно рассматривать как нарушение международных процедур. Он отметил, что несовершеннолетняя не является ни задержанной, ни арестованной, ни осужденной, и ее удержание выглядит юридически безосновательным.

Мексиканские СМИ писали, что с 2023 года Романова проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года она была обнаружена в Тихуане и передана под опеку госорганов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в интервью НСН сообщил, что количество попавших в рабство в Юго-Восточной Азии граждан России, Китая и Индии может исчисляться десятками, если не сотнями тысяч человек.

ФОТО: РИА Новости
