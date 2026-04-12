Британский актёр Джон Нолан умер на 88-м году жизни
12 апреля 202613:42
Британский актёр Джон Нолан умер на 88-м году жизни. Об этом сообщила английская газета Stratford Herald.
По данным газеты, актёр скончался 11 апреля. Подробности его смерти не раскрываются.
Джон Нолан снимался в кино с конца 1960-х годов. Широкую известность ему принесли роли в фильмах своего племянника Кристофера Нолана - «Бэтмен: Начало» (2005), «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) и «Дюнкерк» (2017).
Он приходился дядей известному режиссёру и обладателю двух премий «Оскар» Кристоферу Нолану, а также сценаристу Джонатану Нолану.
