WhatsApp ответил на обвинения Дурова в незащищённости мессенджера

WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), ответил на обвинения основателя Telegram Павла Дурова в недостаточной защищённости мессенджера.

Дуров считает WhatsApp небезопасным

Накануне Дуров написал в соцсети X, что невозможно одновременно обеспечить и удобство и высокий уровень безопасности. По его словам, это неизбежно приводит к серьёзным компромиссам, таким как утечка 95% сообщений через незашифрованные резервные копии в WhatsApp или раскрытие переписки через push-уведомления в Signal.

В ответ команда WhatsApp заявила, что такое заявление многое объясняет о самом Telegram. По мнению представителей мессенджера, Дуров даже не пытается использовать оба сервиса, поскольку это якобы слишком сложно. В WhatsApp подчеркнули, что по умолчанию обеспечивают сквозное шифрование всех личных и групповых сообщений, а также предлагают пользователям резервные копии со сквозным шифрованием.

Павел Дуров неоднократно критиковал безопасность WhatsApp. В частности, в январе он заявил, что специалисты Telegram выявили в нём «множество векторов атак». С его оценкой уязвимости WhatsApp ранее соглашался и Илон Маск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

