Театр Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов

Накануне общественное движение «Ветераны России» обратилось в Министерство культуры РФ с требованием отменить вечер памяти Туминаса. Авторы обращения напомнили, что в мае 2022 года режиссер в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) сообщил о готовности участвовать в постановке спектакля «Мой друг Бандера». По словам активистов, такое поведение аморально.

В феврале 2022 года знаменитый Туминас покинул театр им. Евгения Вахтангова, который возглавлял с 2007 года. Новым главным режиссером теара Вахтангова в апреле 2023 года был назначен Анатолий Шульев. В марте 2024 года режиссер умер из-за тяжелой болезни в Италии, напоминает «Радиоточка НСН».

