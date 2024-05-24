Театр Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов
Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова отменил вечер памяти бывшего художественного руководителя, литовского режиссера Римаса Туминаса, запланированный на 4 июня. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на кассу театра.
Накануне общественное движение «Ветераны России» обратилось в Министерство культуры РФ с требованием отменить вечер памяти Туминаса. Авторы обращения напомнили, что в мае 2022 года режиссер в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) сообщил о готовности участвовать в постановке спектакля «Мой друг Бандера». По словам активистов, такое поведение аморально.
В феврале 2022 года знаменитый Туминас покинул театр им. Евгения Вахтангова, который возглавлял с 2007 года. Новым главным режиссером теара Вахтангова в апреле 2023 года был назначен Анатолий Шульев. В марте 2024 года режиссер умер из-за тяжелой болезни в Италии, напоминает «Радиоточка НСН».
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