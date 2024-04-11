Театр Вахтангова объявил об обновлении репертуара
Театр имени Вахтангова сообщил о снятии ряда спектаклей из своего репертуара. Речь о постановках «Гроза», «Дурочка», «Ромул Великий», «Соломенная шляпка», а также «Попрыгунья», «Превращение», «Самоубийца», «Глазами клоуна».
В театре пояснили, что связано это с «производственной необходимостью». Там заявили, что репертуар театра должен обновляться и выпускать новые спектакли, чтобы артисты получали новые роли.
В телеграм-канале театра Вахтангова добавили, что с 8 апреля открылась продажа билетов на июнь, когда еще будет возможность посмотреть спектакли, которые уйдут из репертуара.
В феврале 2022 года театр Вахтангова покинул знаменитый литовский режиссер Римас Туминас, который возглавлял его с 2007 года. В марте 2024 года он умер из-за тяжелой болезни в Италии. Новым главным режиссером теара Вахтангова в апреле 2023 года был назначен Анатолий Шульев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru