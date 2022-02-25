СМИ: Туминас покинул Вахтанговский театр

Знаменитый литовский режиссер Римас Туминас оставил должность художественного руководителя Вахтанговского театра в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT.

Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

По данным СМИ, об этом объявил в феврале сам режиссер. На этот шаг его спровоцировало министерство культуры Литвы, которое потребовало увольнения Туминаса с поста режиссера созданного им Вильнюсского малого театра. По мнению чиновников, эта должность не допускает совмещения с работой в Москве.

Римас Туминас возглавлял Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года.

Ранее стало известно, что актера Марата Башарова выгнали из театра «Школа современной пьесы».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:МоскваУвольнениехудрукТеатр Вахтангова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры