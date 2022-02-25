СМИ: Туминас покинул Вахтанговский театр
Знаменитый литовский режиссер Римас Туминас оставил должность художественного руководителя Вахтанговского театра в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT.
По данным СМИ, об этом объявил в феврале сам режиссер. На этот шаг его спровоцировало министерство культуры Литвы, которое потребовало увольнения Туминаса с поста режиссера созданного им Вильнюсского малого театра. По мнению чиновников, эта должность не допускает совмещения с работой в Москве.
Римас Туминас возглавлял Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года.
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