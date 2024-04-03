Театр Сатиры проведёт вечер памяти Александра Ширвиндта 19 июля
3 апреля 202416:07
Московский Театр Сатиры проведет вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, передает ТАСС.
Он состоится 19 июля в день девяностолетия бывшего художественного руководителя и президента театра.
При этом, как подчеркнули в пресс-службе театра, все сообщения СМИ о памятном вечере Ширвиндта, который якобы должен был состояться 3 апреля, не соответствуют действительности.
Ранее в Москве простились с Александром Ширвиндтом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru