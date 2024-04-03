Театр Сатиры проведёт вечер памяти Александра Ширвиндта 19 июля

Московский Театр Сатиры проведет вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, передает ТАСС.

Умер народный артист России Александр Ширвиндт

Он состоится 19 июля в день девяностолетия бывшего художественного руководителя и президента театра.

При этом, как подчеркнули в пресс-службе театра, все сообщения СМИ о памятном вечере Ширвиндта, который якобы должен был состояться 3 апреля, не соответствуют действительности.

Ранее в Москве простились с Александром Ширвиндтом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:РежиссерАктерПрезидентТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры