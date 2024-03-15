Умер народный артист России Александр Ширвиндт
15 марта 202420:05
Умер народный артист России и президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.
Ширвиндт умер в возрасте 89 лет.
«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», - сказал Газаров.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Народный артист служил в Театре Сатиры с 1970 года.
В конце февраля на 88-м году жизни умер народный артист России Эрнст Романов. Он сыграл более 200 ролей в кино, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru