Умер народный артист России Александр Ширвиндт

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», - сказал Газаров.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Народный артист служил в Театре Сатиры с 1970 года.

В конце февраля на 88-м году жизни умер народный артист России Эрнст Романов. Он сыграл более 200 ролей в кино, отмечает «Радиоточка НСН».

