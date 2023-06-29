Спектаклем «Иван Васильевич» Театр сатиры откроет 100-й сезон

Пьеса, написанная Булгаковым в 1935 году, была запрещена. Она получила известность значительно позже, во многом благодаря знаменитому фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», сценарий которого был написан по её мотивам.

По словам постановщика Сергея Газарова, герои пьесы Булгакова не придуманы, они живые и могут существовать как сегодня, в ХХI веке, так и тысячу лет назад.