Спектаклем «Иван Васильевич» Театр сатиры откроет 100-й сезон

В Московском академическом театре сатиры откроется пьесой Михаила Булгакова «Иван Васильевич» 100-й, юбилейный сезон. Поставит спектакль художественный руководитель театра Сергей Газаров.

По его словам, перед ним стояла задача вернуть первоначальные смыслы, заложенные автором.

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Пьеса, написанная Булгаковым в 1935 году, была запрещена. Она получила известность значительно позже, во многом благодаря знаменитому фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», сценарий которого был написан по её мотивам.

По словам постановщика Сергея Газарова, герои пьесы Булгакова не придуманы, они живые и могут существовать как сегодня, в ХХI веке, так и тысячу лет назад.

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«Постановку можно назвать программным спектаклем Сатиры, в ней - истоки и продолжение нашего театра», - отметил худрук Театра сатиры.

Он рассказал о костюмах, которые были сшиты в полном соответствии с теми временами, в которых действуют герои пьесы Булгакова. Отдельно Газаров выделил машину времени, которая создана по последнему слову техники.

Ранее стало известно, что Гарик Сукачёв выпустит спектакль про жизнь аутиста в театре «Современник», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вера Юрокина/пресс-служба Московского академического театра сатиры
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