Театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию спектакля «Планета Ширвиндт»
Московский академический театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию эстрадного спектакля «Планета Ширвиндт», которая посвящена народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Отмечается, что в спектакль войдут номера Ширвиндта в исполнении известных артистов. Зрители впервые смогут увидеть постановку «Планета Ширвиндт» 19 июля: в этот день Александру Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. А 1 октября театр покажет расширенную версию спектакля.
По словам режиссера постановки и ученика Ширвиндта Антона Буглака, труппе Театра сатиры не хотелось делать вечер памяти «с большим торжеством и долгими претенциозными речами», поскольку сам Ширвиндт подобное не любил.
Недавно созданный «Театр на Цветном» планирует возродить в Москве жанр современной клоунады, заявил ранее в интервью НСН креативный продюсер театра, известный актер и шоумен Андрей Фомин, передает «Радиоточка НСН».
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