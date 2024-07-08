Театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию спектакля «Планета Ширвиндт»

Отмечается, что в спектакль войдут номера Ширвиндта в исполнении известных артистов. Зрители впервые смогут увидеть постановку «Планета Ширвиндт» 19 июля: в этот день Александру Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. А 1 октября театр покажет расширенную версию спектакля.

По словам режиссера постановки и ученика Ширвиндта Антона Буглака, труппе Театра сатиры не хотелось делать вечер памяти «с большим торжеством и долгими претенциозными речами», поскольку сам Ширвиндт подобное не любил.

Недавно созданный «Театр на Цветном» планирует возродить в Москве жанр современной клоунады, заявил ранее в интервью НСН креативный продюсер театра, известный актер и шоумен Андрей Фомин, передает «Радиоточка НСН».

