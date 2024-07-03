Театр Моссовета объявил конкурс пьес о Москве
Государственный академический театр имени Моссовета объявил о начале конкурса пьес под названием «Москва и москвичи». Заявки на участие можно будет подавать до 15 сентября, сообщил художественный руководитель театра, организатор и член экспертного совета проекта Евгений Марчелли.
Жюри возглавил режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Победители и лауреаты творческого состязания среди драматургов станут известны к 20 ноября. Ключевое условие участия пьесы в конкурсе – российская столица должна предстать в сюжете одним из основных действующих лиц по примеру такой классики, как «Горе от ума», «Три сестры» или «Покровские ворота».
Премиальный фонд конкурса составил 3 миллиона рублей. Их разделят поровну авторы трёх пьес-победительниц. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одну из них Театр Моссовета поставит на своей сцене в 2025 году.
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