«Театр прекратил существование»: Певцов впервые объяснил причину ухода из «Ленкома»
Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что после смерти режиссёра Марка Захарова театр «Ленком» стал другим, сообщает NEWS.ru.
Комментируя своё решение покинуть труппу он отметил, что в настоящее время это уже не тот театр, который «был его домом».
«Тот «Ленком», который был моим домом 30 лет, прекратил свое существование почти сразу со смертью Марка Захарова... И я очень рад, что я сейчас не там», - подчеркнул Певцов.
При этом актёр добавил, что продолжает играть в «Ленкоме» в основном в постановке «Юнона и Авось».
Ранее Певцов назвал фильм «Чебурашка» диверсией против российских детей, указав на отсутствия в ленте положительных персонажей среди людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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