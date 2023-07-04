«Театр прекратил существование»: Певцов впервые объяснил причину ухода из «Ленкома»

Комментируя своё решение покинуть труппу он отметил, что в настоящее время это уже не тот театр, который «был его домом».

«Тот «Ленком», который был моим домом 30 лет, прекратил свое существование почти сразу со смертью Марка Захарова... И я очень рад, что я сейчас не там», - подчеркнул Певцов.

При этом актёр добавил, что продолжает играть в «Ленкоме» в основном в постановке «Юнона и Авось».

Ранее Певцов назвал фильм «Чебурашка» диверсией против российских детей, указав на отсутствия в ленте положительных персонажей среди людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».