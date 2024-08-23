Машков: Историческая сцена театра Табакова заработает весной
Все работы по реконструкции исторической сцены Театра Табакова на улице Чаплыгина в Москве будут завершены весной 2025 года, заявил художественный руководитель учреждения Владимир Машков, сообщает телеканал «Россия».
Он уточнил, что в настоящее время ожидается поставка светового оборудования и техники.
«Оставив атмосферу нашего подвального театра, создаем совсем другое пространство», - отметил Машков.
Он также рассказал и о ремонте помещения театра на Сухаревской площади. По словам худрука, в новом пространстве будут находится учебные классы для молодых артистов и студентов, а также театральная библиотека.
Ранее Владимир Машков заявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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