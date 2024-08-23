Машков: Историческая сцена театра Табакова заработает весной

Он уточнил, что в настоящее время ожидается поставка светового оборудования и техники.

«Оставив атмосферу нашего подвального театра, создаем совсем другое пространство», - отметил Машков.

Он также рассказал и о ремонте помещения театра на Сухаревской площади. По словам худрука, в новом пространстве будут находится учебные классы для молодых артистов и студентов, а также театральная библиотека.

Ранее Владимир Машков заявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

