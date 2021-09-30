Театральный критик объяснил уход Ширвиндта из Театра сатиры
Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), театральный критик Григорий Заславский заявил, что причиной ухода народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта из Театра сатиры могли стать разногласия с руководством департамента культуры Москвы, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, артист и департамента не договорились по вопросу устраивающей всех кандидатуре нового главного режиссёра театра.
«В ином случае он бы пришёл в театр или нашёл возможность появиться перед труппой по видеосвязи с тем, чтобы лично сообщить коллегам эту новость», - пояснил Заславский.
Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил, что решил уйти с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры и что уже передал соответствующее заявление в Департамент культуры, сообщает RT.
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