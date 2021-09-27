Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил, что решил уйти с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры, сообщает ТАСС.

По словам 87-летнего актёра, этот возраст «обнулить невозможно» и он уже передал соответствующее заявление в Департамент культуры, однако хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

«Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента», - отметил Ширвиндт.

Артист напомнил, что стал худруком театра сатиры «20 лет и 7 месяцев назад» и поблагодарил всех «за долготерпение».

Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и его супруга переболели коронавирусом, сообщает RT.

