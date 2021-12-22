Театр балета классической хореографии покажет две версии «Щелкунчика»
Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова представит в Москве две версии балета «Щелкунчик» - детскую сокращённую и полную.
Спектакли пройдут 24 декабря на двух площадках. Детская версия «Щелкунчика» будет показана в Москонцерт Холле. Камерный вариант балета в двух актах можно будет увидеть в этот день на сцене Зеркального зала Москонцерта на Пушечной. Атмосфера роскошного особняка XIX века поможет окунуться в праздничную предновогоднюю атмосферу. Именно в этом здании в начале XX столетия располагался известный ресторан «Альпийская роза». Резные потолки, хрустальные люстры, огромные окна и величественная парадная лестница – всё это пережило советский период и сохранилось до наших дней.
Перед началом спектакля и в антракте зрителей ждёт живая музыка в исполнении солистов Москонцерта.
Главные партии в спектаклях исполнят ведущие артисты Театра балета классической хореографии.
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