Театр балета классической хореографии покажет две версии «Щелкунчика»

Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова представит в Москве две версии балета «Щелкунчик» - детскую сокращённую и полную.

Спектакли пройдут 24 декабря на двух площадках. Детская версия «Щелкунчика» будет показана в Москонцерт Холле. Камерный вариант балета в двух актах можно будет увидеть в этот день на сцене Зеркального зала Москонцерта на Пушечной. Атмосфера роскошного особняка XIX века поможет окунуться в праздничную предновогоднюю атмосферу. Именно в этом здании в начале XX столетия располагался известный ресторан «Альпийская роза». Резные потолки, хрустальные люстры, огромные окна и величественная парадная лестница – всё это пережило советский период и сохранилось до наших дней.