Тарантино рассказал о сценарии своего последнего фильма

Картина будет носить название «Кинокритик». Действия будут развиваться в 1977 году, рассказал режиссер, однако главным героем картины будет не кинокритик.

Съемки фильма планируется начать осенью в Лос-Анджелесе.

Ранее название проекта и любовь Тарантино к работам кинокритика Полин Кейл породило домыслы, что картина будет рассказывать о ней, но режиссер признался, что картина не имеет к ней никакого отношения.

Ранее сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший в разговоре с НСН поделился ожиданиями от будущего фильма об отце.

