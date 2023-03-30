Тарантино рассказал о сценарии своего последнего фильма
Американский режиссер Квентин Тарантино поделился сценарием своего последнего фильма. Об этом сообщает Collider.
Картина будет носить название «Кинокритик». Действия будут развиваться в 1977 году, рассказал режиссер, однако главным героем картины будет не кинокритик.
Съемки фильма планируется начать осенью в Лос-Анджелесе.
Ранее название проекта и любовь Тарантино к работам кинокритика Полин Кейл породило домыслы, что картина будет рассказывать о ней, но режиссер признался, что картина не имеет к ней никакого отношения.
Ранее сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший в разговоре с НСН поделился ожиданиями от будущего фильма об отце.
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