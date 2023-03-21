Съемки продолжения «Охотников за привидениями» стартовали в Британии
В Великобритании начались съемки продолжения фильма «Охотники за привидениями». Первый кадр со съемочной площадки разместила команда картины в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Авторы предыдущего фильма серии об «охотниках» Гил Кинан и Джейсон Райтман написали сценарий и к продолжению, съемки которой стартовали. Кинан также выступил режиссёром нового фильма, а Райтман стал продюсером картины.
Согласно сюжету, действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где происходили события «Охотников за привидениями» в 1980-х годах. Премьера картины ожидается в декабре текущего года.
Ранее сообщалось, что на YouTube-канале студии Disney вышел трейлер фильма «Русалочка».
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