Съемки продолжения «Охотников за привидениями» стартовали в Британии

Авторы предыдущего фильма серии об «охотниках» Гил Кинан и Джейсон Райтман написали сценарий и к продолжению, съемки которой стартовали. Кинан также выступил режиссёром нового фильма, а Райтман стал продюсером картины.

Согласно сюжету, действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где происходили события «Охотников за привидениями» в 1980-х годах. Премьера картины ожидается в декабре текущего года.

Ранее сообщалось, что на YouTube-канале студии Disney вышел трейлер фильма «Русалочка».

