Тарантино порекомендовал раритетный фильм ужасов на Хэллоуин
Голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино вспомнил о раритетном фильме 1974 года и рекомендовал посмотреть его на Хэллоуин, сообщает Enertainment Weekly.
На телефестивале Paley Fest Тарантино рассказал, что сам недавно узнал о фильме ужасов «Дьвол отсчитал пять», снятом в 1974 году. В нем рассказывается о подростках, которые убивают взрослых. В ленте сыграл актер и музыкант Лейф Гарретт, тогда еще ребенок.
«Лейф Гарретт – лидер банды детей-убийц. И он прекрасно играет. Просто потрясающе. Это совершенно замечательное кино, которое меня сразило наповал. Я слышал о нем, потому что он часто шел в кинотеатрах, как вторая часть сдвоенных показов. Наконец, я его посмотрел и подумал: "Это просто потрясающе"», — пояснил свой выбор Тарантино.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН отметила, что у россиян есть свои традиционные праздники, чтобы чтить усопших.
«Хэллоуин это праздник, который пропагандирует смерть, легкомысленное и наплевательское отношение к смерти. Нам не нужно придумывать никаких новых праздников, у нас есть, допустим, христианская культура и дни, когда мы чтим наших усопших, когда приходим на кладбище. И об этом знают все, и эти традиции соблюдаются в каждой семье. Праздник, в котором смеются над смертью, явно противоречит нашим русским канонам», - сказала она.
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