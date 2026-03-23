Успех картины «Проект „Конец света“» объясняется как популярностью Райана Гослинга и его умением собрать кассу, так и темой надвигающейся катастрофы, космоса и спасения мира, которая давно будоражит зрителей. Об этом НСН рассказал кинокритик Егор Москвитин.

Научно-фантастический блокбастер «Проект „Конец света“» стал крупнейшим кассовым успехом в истории Amazon MGM, пишет Variety. Фильм с Райаном Гослингом в главной роли собрал 80,5 млн долларов в Северной Америке и 60,4 млн долларов на международных рынках, обеспечив глобальный старт в 140,9 млн долларов за первые выходные.

В центре истории — школьный учитель, который стал астронавтом, чтобы спасти землю, но в результате впадает в кому, теряет память и просыпается в одиночестве на космической станции. России фильм выйдет 26 марта в формате «предсеансового обслуживания» (неофициальный теневой прокат). Москвитин раскрыл основные составляющие такого старта картины.

«Во-первых, это звездная сила Райана Гослинга, потому что он остается одним из немногих актеров наравне с Томом Крузом и, если говорить о молодых, Тимоти Шаламе, которые действительно умеют собирать кассу, тем более, когда весь фильм выстроен вокруг него одного. Наблюдать за человеком в стадии максимального отчуждения и одиночества — это всегда интересно. Во-вторых, это абсолютное доверие к двум режиссерам Филу Уорду и Кристоферу Миллеру. Они известны по «Мачо и Ботану» и «Человек-паук: Через вселенные». Так что все знают, что эти двое – залог тонкого юмора и бесконечно приятных киноманских отсылок. В данном случае история тоже очень актуальна: ощущение надвигающейся катастрофы, хрупкости мира, будоражит всех, начиная с «Оппенгеймера». Так же здесь есть и герои, которые готовы не отворачиваться от трагедии, а брать на себя ответственность», - рассказал он.