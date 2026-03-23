«Такое будоражит»: Почему «Проект „Конец света“» притянет россиян магнитом
Егор Москвитин заявил НСН, что в фантастической картине «Проект „Конец света“» сошлось сразу три фактора, которые обеспечили ей головокружительный успех в США и имеют все шансы на такой же в России.
Успех картины «Проект „Конец света“» объясняется как популярностью Райана Гослинга и его умением собрать кассу, так и темой надвигающейся катастрофы, космоса и спасения мира, которая давно будоражит зрителей. Об этом НСН рассказал кинокритик Егор Москвитин.
Научно-фантастический блокбастер «Проект „Конец света“» стал крупнейшим кассовым успехом в истории Amazon MGM, пишет Variety. Фильм с Райаном Гослингом в главной роли собрал 80,5 млн долларов в Северной Америке и 60,4 млн долларов на международных рынках, обеспечив глобальный старт в 140,9 млн долларов за первые выходные.
В центре истории — школьный учитель, который стал астронавтом, чтобы спасти землю, но в результате впадает в кому, теряет память и просыпается в одиночестве на космической станции. России фильм выйдет 26 марта в формате «предсеансового обслуживания» (неофициальный теневой прокат). Москвитин раскрыл основные составляющие такого старта картины.
«Во-первых, это звездная сила Райана Гослинга, потому что он остается одним из немногих актеров наравне с Томом Крузом и, если говорить о молодых, Тимоти Шаламе, которые действительно умеют собирать кассу, тем более, когда весь фильм выстроен вокруг него одного. Наблюдать за человеком в стадии максимального отчуждения и одиночества — это всегда интересно. Во-вторых, это абсолютное доверие к двум режиссерам Филу Уорду и Кристоферу Миллеру. Они известны по «Мачо и Ботану» и «Человек-паук: Через вселенные». Так что все знают, что эти двое – залог тонкого юмора и бесконечно приятных киноманских отсылок. В данном случае история тоже очень актуальна: ощущение надвигающейся катастрофы, хрупкости мира, будоражит всех, начиная с «Оппенгеймера». Так же здесь есть и герои, которые готовы не отворачиваться от трагедии, а брать на себя ответственность», - рассказал он.
Кинокритик напомнил, что в России интерес к научной фантастике и теме космоса всегда был высоким, так что у фильма большой кредит доверия.
«Мы нация научной фантастики. Мы все выросли на Стругацких и Тарковском. Научная фантастика всегда служит путеводной звездой в непростые времена. И поэтому мы видим, что у нас наравне с блокбастерами, вроде «Сто лет тому вперед» снимаются и очень авторские истории про космос и будущее. Будь то, например, «Пришелец» Ивана Соснина или картина «Космос засыпает». Так что доверие к жанру огромное», - подытожил Москвитин.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном собрал в российском прокате за первые выходные после около 1,7 миллиона рублей, что является провальным результатом.
