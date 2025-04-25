«Верите ли вы в справедливость?»: Шнейдеров рассказал про две встречи с Аль Пачино

Американскому актеру Аль Пачино 25 апреля исполнилось 85 лет. В начале своего профессионального пути в 60-х годах он учился мастерству по системе Станиславского, а на киноэкране впервые появился в 1969 году. В дальнейшем в его карьере было множество работ, включая картины «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Аль Пачино - обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и других престижных наград. Шнейдеров рассказал, что лично несколько раз общался с актером.

«Впервые я встретил его на премьере фильма "Адвокат дьявола". Меня удивило, что когда задаешь ему вопрос, он никогда не отвечает мгновенно, всегда думает и не болтает. Когда он услышал, что я из России, остановился, и сказал, что внимательно слушает вопросы русского журналиста. Я спросил, верит ли он в справедливость. Он ухмыльнулся и сказал: "А что, в России есть адвокатская справедливость?". Этот здоровый цинизм подкупает. Однажды нашей группе также повезло снимать открытие звезды на Голливудском бульваре. Аль Пачино увидел меня там, подошел и поздоровался», - вспомнил кинокритик.

Как отметил собеседник НСН, сложно было бы выделить лишь одну знаковую роль многогранного артиста.