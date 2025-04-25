«Верите ли вы в справедливость?»: Шнейдеров рассказал про две встречи с Аль Пачино
К 85-му дню рождения Аль Пачино российский кинокритик Давид Шнейдеров вспомнил, о чем дважды общался с легендарным актером.
Легендарный актер Аль Пачино в живом общении в 1990-х годах был немногословен, всегда задумывался перед ответом, уважительно относился к России и запоминал всех собеседников в лицо, заявил НСН дважды беседовавший с ним кинокритик Давид Шнейдеров.
Американскому актеру Аль Пачино 25 апреля исполнилось 85 лет. В начале своего профессионального пути в 60-х годах он учился мастерству по системе Станиславского, а на киноэкране впервые появился в 1969 году. В дальнейшем в его карьере было множество работ, включая картины «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Аль Пачино - обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и других престижных наград. Шнейдеров рассказал, что лично несколько раз общался с актером.
«Впервые я встретил его на премьере фильма "Адвокат дьявола". Меня удивило, что когда задаешь ему вопрос, он никогда не отвечает мгновенно, всегда думает и не болтает. Когда он услышал, что я из России, остановился, и сказал, что внимательно слушает вопросы русского журналиста. Я спросил, верит ли он в справедливость. Он ухмыльнулся и сказал: "А что, в России есть адвокатская справедливость?". Этот здоровый цинизм подкупает. Однажды нашей группе также повезло снимать открытие звезды на Голливудском бульваре. Аль Пачино увидел меня там, подошел и поздоровался», - вспомнил кинокритик.
Как отметил собеседник НСН, сложно было бы выделить лишь одну знаковую роль многогранного артиста.
«На мой взгляд, это один из лучших актеров современности, которые когда-либо работали на киноэкранах. Он принадлежит к профессионалам, которых "больше не делают" наряду с Джеком Николсоном, Робертом де Ниро, Марлоном Брандо. Сейчас есть Брэд Питт и Джонни Депп, которых тоже отличает высокое мастерство. Однако эти современные актеры больше снимаются в чепухе и больше работают на публику. Аль Пачино и актеры его плеяды больше думали не о кассовом успехе своих фильмов, а о том, чтобы не "плюнуть в вечность", как говорила Раневская. Это артист, чье каждое появление на экране – событие, он не играет в фигне. Его удивительный шарм в том, что каждую роль он играет по-разному, но остается собой», - поделился Шнейдеров.
Ранее Аль Пачино воплотил образ коллекционера Мориса Ганната в фильме «Моди: Три дня на крыльях безумия» о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провел в 1916 году Париже. Режиссером проекта выступил Джонни Депп, передает «Радиоточка НСН».
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