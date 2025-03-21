«Наш сосед»: Шнейдеров допустил успех продолжения истории шпиона Джейсона Борна
Образ героя из соседнего двора, созданный Мэттом Деймоном, когда-то уже привлек зрителей в кинотеатр, и спустя годы фильмы о Борне могут быть вновь интересны аудитории, заявил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
История о Джейсоне Борне будет востребована у зрителя даже спустя 10 лет при талантливом исполнении, поскольку образ героя с лицом простого парня актуален и сегодня, пояснил в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Universal может потерять права на франшизу о Джейсоне Борне, поскольку агентство WME выставило их на продажу, пишет The Hollywood Reporter. По данным СМИ, владельцы прав на серию фильмов хотят, чтобы герой чаще появлялся на экранах. В переговорах заинтересованы Skydance, Apple или Netflix. Шнейдеров допустил, что продолжение истории Борна может иметь успех.
«В свое время Мэтт Деймон сыграл нового героя. Если раньше эволюция героя была от качков Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне до брутального, лысого, иногда пьющего Брюса Уиллиса, то Мэтт Деймон сыграл "нашего соседа". Это парень, которого мы даже в лицо можем не узнавать, но в нужный момент он становится совершенно другим человеком. Этот образ героя был очень востребован, не исключаю, что и сейчас он тоже будет востребован. Вопрос, в том, как сделают. Если талантливо снимут – фильм будет востребован, если сделают плохо – не будет востребован. Нужда в герое есть всегда», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, создатели франшизы могут пойти по пути авторов фильма о Джеймсе Бонде и заменить главного актера, либо вовсе придумать нестандартный сценарный поворот.
«Могут снять и без Мэтта Деймона. Джеймса Бонда тоже меняли. Вопрос в том, как оправдают, что Джейсона Борна не было столько лет. Можно снять и про сына Борна. В первом фильме герой потерял память, почему бы, например, не допустить, что во время этой потери памяти у него появился ребенок. При этом Борна и Бонда я бы не сравнивал, они разные. Бонд – аристократ, англичанин, сноб. Джейсон Борн – герой с лицом парня из Оклахомы. Он – свой, это наш одноклассник, наш сосед по даче. Джеймс Бонд не может быть нашим соседом по даче, он слишком элегантен, пафосен, слишком бравый», - пояснил Шнейдеров.
В серии фильмов о шпионе Джейсоне Борне вышли пять картин, последняя была представлена в 2016 году. В ноябре 2023 года сообщалось, что студия Universal Pictures начала разработку новой части франшизы, возможным режиссером картины называли Эдварда Бергера, постановщика фильма «На Западном фронте без перемен». Однако продолжение истории о Борне так и не вышло на большой экран, напоминает «Радиоточка НСН».
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