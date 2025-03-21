«Наш сосед»: Шнейдеров допустил успех продолжения истории шпиона Джейсона Борна

Как добавил собеседник НСН, создатели франшизы могут пойти по пути авторов фильма о Джеймсе Бонде и заменить главного актера, либо вовсе придумать нестандартный сценарный поворот.

«Могут снять и без Мэтта Деймона. Джеймса Бонда тоже меняли. Вопрос в том, как оправдают, что Джейсона Борна не было столько лет. Можно снять и про сына Борна. В первом фильме герой потерял память, почему бы, например, не допустить, что во время этой потери памяти у него появился ребенок. При этом Борна и Бонда я бы не сравнивал, они разные. Бонд – аристократ, англичанин, сноб. Джейсон Борн – герой с лицом парня из Оклахомы. Он – свой, это наш одноклассник, наш сосед по даче. Джеймс Бонд не может быть нашим соседом по даче, он слишком элегантен, пафосен, слишком бравый», - пояснил Шнейдеров.

В серии фильмов о шпионе Джейсоне Борне вышли пять картин, последняя была представлена в 2016 году. В ноябре 2023 года сообщалось, что студия Universal Pictures начала разработку новой части франшизы, возможным режиссером картины называли Эдварда Бергера, постановщика фильма «На Западном фронте без перемен». Однако продолжение истории о Борне так и не вышло на большой экран, напоминает «Радиоточка НСН».

