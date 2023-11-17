«Прекрасный певец»: Михалков высказался о творчестве SHAMAN
Режиссер Никита Михалков оценил творчество российского исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом пишет NEWS.ru.
Как отметил Михалков на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, SHAMAN «прекрасный певец».
«Ничего не имею против», — добавил режиссер.
Ранее певица Саша Круглова, выступающая вместе с Дроновым в горячих точках и госпиталях в «Агитбригаде имени Руслановой», заявила, что изначально SHAMAN был тщательно продуманным бизнес-проектом. Над ним работали аналитики и стратеги, проводились фокус-группы, показавшие, что на сцене недостает патриотичных песен, отмечает телеканал «360».
«Он [SHAMAN] сегодня на коне, потому что для нации ищут духовные скрепы на всех уровнях», — считает певица.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Al Jazeera: В секторе Газа погибли не менее 11 470 человек
- В Москве перестала работать аренда электросамокатов
- Белый дом: США по-прежнему не поддерживают независимость Тайваня
- Людей под завалами обрушившегося в Астрахани дома нет
- Концерт фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится 17 ноября
- Рэпер Снуп Догг заявил о решении бросить курить
- Зеленский заявил о дефиците снарядов для ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке
- «Прекрасный певец»: Михалков высказался о творчестве SHAMAN
- Украинский актер и боец ВСУ Иваница высказался против захвата Крыма и Донбасса
- СМИ: Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru