«Прекрасный певец»: Михалков высказался о творчестве SHAMAN

Как отметил Михалков на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, SHAMAN «прекрасный певец».

«Ничего не имею против», — добавил режиссер.

Ранее певица Саша Круглова, выступающая вместе с Дроновым в горячих точках и госпиталях в «Агитбригаде имени Руслановой», заявила, что изначально SHAMAN был тщательно продуманным бизнес-проектом. Над ним работали аналитики и стратеги, проводились фокус-группы, показавшие, что на сцене недостает патриотичных песен, отмечает телеканал «360».

«Он [SHAMAN] сегодня на коне, потому что для нации ищут духовные скрепы на всех уровнях», — считает певица.

