Съемки ремейка «Белоснежки» официально завершены

Американская актриса Рэйчел Зеглер, которая исполнит главную роль в новой «Белоснежке», объявила о завершении съёмок ремейка. Артистка поделилась новостью в соцсетях.

Зеглер заявила, что очень гордится своими коллегами по съёмочной площадке. Также она отметила, что ее переполняют эмоции.

Disney планирует снять спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

Съёмки нового ремейка Disney завершились летом 2024 года, хотя изначально планировалось, что премьера фильма состоится в марте этого года. Такая задержка была связана с длительной забастовкой сценаристов и актёров. Теперь премьера ожидается 21 марта 2025 года.

Ранее Disney решила порадовать своих поклонников первым кадром из новой «Белоснежки». В нем главная героиня сидит в окружении семи гномов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЗабастовкаСъемкиФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры