Съемки ремейка «Белоснежки» официально завершены

Съёмки нового ремейка Disney завершились летом 2024 года, хотя изначально планировалось, что премьера фильма состоится в марте этого года. Такая задержка была связана с длительной забастовкой сценаристов и актёров. Теперь премьера ожидается 21 марта 2025 года.

Ранее Disney решила порадовать своих поклонников первым кадром из новой «Белоснежки». В нем главная героиня сидит в окружении семи гномов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

