Съемки ремейка «Белоснежки» официально завершены
Американская актриса Рэйчел Зеглер, которая исполнит главную роль в новой «Белоснежке», объявила о завершении съёмок ремейка. Артистка поделилась новостью в соцсетях.
Зеглер заявила, что очень гордится своими коллегами по съёмочной площадке. Также она отметила, что ее переполняют эмоции.
Съёмки нового ремейка Disney завершились летом 2024 года, хотя изначально планировалось, что премьера фильма состоится в марте этого года. Такая задержка была связана с длительной забастовкой сценаристов и актёров. Теперь премьера ожидается 21 марта 2025 года.
Ранее Disney решила порадовать своих поклонников первым кадром из новой «Белоснежки». В нем главная героиня сидит в окружении семи гномов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Mia Boyka рассказала, что менеджер Кадышевой грубо отказал ей в сотрудничестве
- Дефицит мощности электроэнергии угрожает Курской области
- Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления Армении в ЕС
- Польша ввела ограничения на проезд границы для ряда дальнобойщиков Украины
- СМИ: Бренды одежды из КНДР рассматривают возможность экспорта в РФ
- ФАС согласовала цену на первый российский препарат для лечения сахарного диабета
- Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин регулярно интересуется ситуацией в стране и мире
- Cлужба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки госпереворота
- Умер первый лауреат Международной Букеровской премии албанец Исмаил Кадаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru