Disney планирует снять спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

Серия фильмов «Пираты Карибского моря» станет больше ещё на две картины. В их съемках примет участие австралийская актриса Марго Элис Робби.

О таких планах компании Disney объявил американский кинопродюсер и один из создателей данной франшизы Джерри Брукхаймер. Он выразил благодарность актёра Джонни Деппу за вклад в создание главного героя «Пиратов Карибского моря», сообщает Variety.

Ранее Брукхаймер утверждал, что франшизу предполагается перезапустить без артистов вроде Деппа или Робби. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале текущего года появились сообщения, что Disney рассматривает кандидатуру темнокожей актрисы Айо Эдебири на роль молодого капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов» вместо Деппа.

