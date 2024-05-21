Disney планирует снять спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби
Серия фильмов «Пираты Карибского моря» станет больше ещё на две картины. В их съемках примет участие австралийская актриса Марго Элис Робби.
О таких планах компании Disney объявил американский кинопродюсер и один из создателей данной франшизы Джерри Брукхаймер. Он выразил благодарность актёра Джонни Деппу за вклад в создание главного героя «Пиратов Карибского моря», сообщает Variety.
Ранее Брукхаймер утверждал, что франшизу предполагается перезапустить без артистов вроде Деппа или Робби. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале текущего года появились сообщения, что Disney рассматривает кандидатуру темнокожей актрисы Айо Эдебири на роль молодого капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов» вместо Деппа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru