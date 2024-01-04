СМИ: Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировой тур

Голограмма американского певца Элвиса Пресли отправится в мировое турне в 2024 году. Об этом сообщает The Guardian.

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Отмечается, что модель короля рок-н-ролла создали с помощью искусственного интеллекта. Первое выступление голограммы звезды пройдет в ноябре в Лондоне. Кроме того, концерты запланированы в Лас-Вегасе, Берлине, Токио.

По словам организаторов, они вдохновились концертной голограммой группы АВВА: с помощью новых технологий участники коллектива предстали перед публикой молодыми и исполнили хиты и новые песни.

Ранее стало известно, что рок-группа KISS будет выступать в виде цифровых аватаров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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