Мадонна запретила использовать свои голограммы после смерти
Мадонна составила оригинальное завещание, сообщает «РЕН ТВ».
Певица запретила использовать свои голограммы после смерти. Также исполнительница распределила авторские права на свои композиции поровну между своими детьми.
Время от времени американские звукозаписывающие компании «воскрешают» популярных артистов. Например, голограмма Уитни Хьюстон отправилась в мировое турне через восемь лет после того, как она умерла.
Привести в порядок свои дела Мадонна решила после того, как чуть не умерла от септического шока.
Ранее певица обратилась к поклонникам и пообещала, что постарается как можно скорее вернуться на сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru