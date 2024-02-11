Сын Канделаки прошел отбор на «Новую Фабрику звезд»

Канделаки рассказала, что спокойно отнеслась к участию сына в отборе на проект. По ее словам, 22-летний молодой человек имеет опыт в телевидении и кино: он снялся в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» и начал вести шоу «Инспектор» на телеканале «2х2».

Телеведущая поддержала желание сына принять участие в «Новой Фабрике звезд». При этом она опасается предвзятого отношения к нему со стороны публики.

Ранее стали известно, что наставниками «Новой Фабрики звезд» стали солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, напоминает «Радиоточка НСН».

