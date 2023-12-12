Финалист «Фабрики звезд» рассказал о воровстве на съемках реалити
Финалист пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» певец Руслан Масюков рассказал о случаях воровства личных вещей в период съемок.
За время участия в шоу и в гастрольный период пятой «Фабрика звезд» у него пропало много личных вещей, отметил Масюков в интервью для канала RU.TV. «За исключением, наверное, трусов. Своровали все», - посетовал артист.
Ранее певец также отмечал, что так и не получил автомобиль, который полагался ему за второй место на пятой «Фабрике звезд». Разговоры с продюсерами и Первым каналом тоже не помогли выяснить судьбу приза, заявил он в интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу».
В конце октября директор телеканала ТНТ Тина Канделаки анонсировала перезапуск «Фабрики звезд» в новом формате Проект получил название «Новая фабрика звезд», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Хамзаев предложил сделать выходным День Конституции
- Врач назвал продукты с новогоднего стола, которые могут вызвать рак
- Советника Минпромторга ДНР задержали по подозрению в мародерстве
- Депутат Журавлев сравнил с предательством участие в ОИ в нейтральном статусе
- Почти половина опрошенных россиян не получат новогоднюю премию в этом году
- Главврача «Матросской Тишины» посадили на семь лет за фиктивные диагнозы
- Финалист «Фабрики звезд» рассказал о воровстве на съемках реалити
- Названы блюда для полезного новогоднего стола
- СМИ: Финляндия планирует 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией
- Умерла актриса из «Санта-Барбары» Ширли Энн Филд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru