Финалист «Фабрики звезд» рассказал о воровстве на съемках реалити

За время участия в шоу и в гастрольный период пятой «Фабрика звезд» у него пропало много личных вещей, отметил Масюков в интервью для канала RU.TV. «За исключением, наверное, трусов. Своровали все», - посетовал артист.

Ранее певец также отмечал, что так и не получил автомобиль, который полагался ему за второй место на пятой «Фабрике звезд». Разговоры с продюсерами и Первым каналом тоже не помогли выяснить судьбу приза, заявил он в интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу».

В конце октября директор телеканала ТНТ Тина Канделаки анонсировала перезапуск «Фабрики звезд» в новом формате Проект получил название «Новая фабрика звезд», сообщает «Радиоточка НСН».

